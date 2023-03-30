УПЦ має з'їхати: "Києво-Печерська лавра перейшла до держави", — Мінкульт

Священники УПЦ МП намагалися через суд заборонити національному заповіднику користуватися майном монастиря, який він їм передав.

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Уряд визнав таким, що втратив чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. про безоплатну передачу будівель та майна Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі у користування Українській православній церкві. Про це у четвер, 30 березня, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Також Ткаченко повідомив раніше, що суд відмовив у забезпеченні позову Української православної церкви до заповідника "Києво-Печерська лавра" про визнання недійсного правочину щодо відмови від подальшого безоплатного користування культовими будівлями та іншим майном, яке є державною власністю.

Текст ухвали Київського міського господарського суду від 28 березня 2023 року говорить: "У задоволенні заяви Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічого монастиря/Української Православної Церкви про забезпечення позову у справі № 910/4552/23 відмовити".

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання та може бути оскаржена у порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Про що був договір

Відповідно до мотиваційних вимог, викладених в ухвалі суду, між Національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником та Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою Української Православної Церкви укладено Договір №2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, які є державною власністю.

Що вимагала Українська православна церква

28 квітня Києво-Печерська лавра УПЦ звернулася до суду з вимогою визнати недійсною односторонню відмову Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" від Договору № 2, згаданого вище.

При цьому разом із позовною заявою УПЦ просила суд "вжити заходів щодо забезпечення позову шляхом заборони державній установі Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" користуватися майном, яке той передав за договором УПЦ у 2013 році.

"Виселення" УПЦ із Києво-Печерської лаври

30 березня Міністерство культури та інформаційної політики подало заяву до поліції через те, що представники УПЦ МП заблокували роботу комісії на території Києво-Печерської лаври. Водночас у поліції Києва відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Заявники повідомили, що під час зйомки сюжету один зі священнослужителів Києво-Печерської лаври пошкодив обладнання оператора.

Як уже повідомлялося, 30 березня у ЗМІ з'явилася інформація, що комісію Мінкульту не пустили до лаври. Комісія Мінкульту мала супроводжувати передачу державі корпусів на території Лаври, які були у користуванні УПЦ МП. Всього таких об'єктів 79. За даними журналістів, прихильники Московського патріархату роздавали людям листівки, в яких було написано про "незаконність виселення ченців".

Також нагадаємо, 10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" попередив Українську православну церкву (Московський патріархат) про розірвання договору про використання Нижньої Лаври з 29 березня поточного року.