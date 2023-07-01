Вигадав напад, щоб потрапити додому: киянин обдурив поліцейських заради послуги (фото)

"Потерпілий" зателефонував на лінію 102 і розповів про те, що частково втратив пам'ять після удару і тепер йому терміново необхідна допомога співробітників органів. За хибний виклик йому загрожує штраф.

У Києві чоловік викликав поліцію і заявив, що надвечір на нього було скоєно напад невідомими особами. Виявилося, що він хотів попросити співробітників органів про послугу. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва 1 липня.

За інформацією співробітників відомства, стався інцидент приблизно о 22:00 30 червня. На лінію 102 надійшов дзвінок і "потерпілий" розповів барвисту історію про те, як його побили, відібрали мобільний телефон, і він у результаті частково втратив пам'ять.

Співробітники поліції оперативно прибули на виклик до заявника за вказаною адресою і вже під час розмови з'ясувалося, що ніякого побиття не було. Чоловік зізнався в цьому і розповів, що йому дійсно було потрібно від охоронцiв правопорядку.

"Справжня мета звернення до поліції — попросити інспекторів підвезти його додому. Поліцейські провели з громадянином профілактичну бесіду та винесли постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП", — ідеться в повідомленні.

Киянин зробив хибний виклик у поліцію і попросив співробітників про прохання Фото: Поліція Києва Киянин зробив хибний виклик у поліцію і попросив співробітників про прохання Фото: Поліція Києва Киянин зробив хибний виклик у поліцію і попросив співробітників про прохання Фото: Поліція Києва

Чи відвезли зрештою чоловіка додому — невідомо, однак штраф він отримав. Стаття передбачає суму від 850 до 3400 гривень.

У зв'язку з цим співробітники поліції звернулися до українців і закликали не зловживати повідомленнями та дзвінками на гарячу лінію 102.

"У цей час комусь може знадобитися реальна допомога", — підсумували в поліції.

Нагадаємо, 28 червня повідомлялося, що поліція і ЗСУ перевірять воєнкомів на чесність. За словами заступника міністра оборони Олександра Павлюка, він отримав завдання від президента створити робочу групу, яка проводитиме перевірку голів ТЦК щодо їхньої сумлінності та відповідності способу життя, заявленому в деклараціях.