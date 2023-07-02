Заявляв, що України не існує: таксист із Харкова вибачився за свої слова (відео)

За словами чоловіка, після прохання клієнтки вимкнути російську музику його переповнювали емоції.

У неділю, 2 липня, таксисту з Харкова, який опинився в центрі скандалу через російську музику, довелося перепрошувати за свої слова. Клієнтка сервісу-таксі розповіла в Instagram, що під час поїздки попросила водія вимкнути пісню російською.

За словами дівчини, чоловік музику вимкнув, але завів розмову про те, що "музика може і повинна бути поза політикою" і що Харків — російськомовне місто.

Україну таксист назвав "країною 404", сказав, що "такої країни вже не існує", оскільки її вже розікрали.

Клієнтка таксі докладно описала інцидент в Instagram і назвала висловлювання водія таксі такими, що сіють ненависть. Дівчина впевнена, що саме через таке Україну ділять на "схід" і "захід" і, зрештою, прийшли "визволяти".

Мовний скандал у Харкові. Відео, зняте в таксі

Позиція таксиста

В опублікованому через кілька днів відео чоловік повідомив, що в автомобілі звучала композиція музичного колективу "Би-2", до якого у РФ приклеїли ярлик "іноагента" через антивоєнну позицію.

Мовний скандал у Харкові. Вибачення таксиста

За словами таксиста В'ячеслава, слова були сказані в серцях і не відображають його справжніх поглядів на те, що відбувається.

"Я підтримую Україну, я патріотично налаштований і різко негативно ставлюся до РФ та її збройної агресії. Прошу вибачення за сказані слова", — пояснив він.

Нагадаємо, що в київському кафе розгорівся скандал через те, що відвідувачі співали пісні російського виконавця Григорія Лепсверідзе.

Також повідомлялося, що РФ проводить вербування таксистів на окупованих територіях, яких зобов'язують доносити на пасажирів.