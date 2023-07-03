"Мовчання — це злочин": в ОП показали наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС (фото)

Андрій Єрмак заявив, що відсутність відповідальності Росії за екоцид — це злочин проти майбутніх поколінь українців. За його словами, покарання РФ має стати уроком для всіх росіян.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак показав, який вигляд має Дніпро в районі Дніпровської гідроелектростанції після підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС. Про це відомо з його посту в соцмережах від 2 липня.

"Не помічати цього неможливо. Мовчати про це також не можна. Бо мовчання та відсутність покарання для терористів — це злочин проти нинішніх і майбутніх поколінь", — підкреслив керівник ОП.

Єрмак завірив, що покоління росіян заплатять за скоєне на території України, і це стане уроком для всієї ворожої нації.

Катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС Фото: Telegram/ Андрій Єрмак

Нагадаємо, 20 червня моніторингова група War Mapper проінформувала, що, згідно із супутниковими знімками, Каховське водосховище фактично припинило своє існування. Фокус публікував для порівняння знімки водосховища від 21 травня та 20 червня цього року.

Пізніше, 21 червня, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв, що Дніпро повертається в річище, в якому був 70 років тому. За даними МВС, вода відступила від берегів на 1300-1600 метрів.

Нещодавно, 29 червня, у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів розповіли, якої екологічної шкоди підривом гідроелектростанції завдали росіяни. Потенційно Україна втратила 80 тисяч гектарів заповідних територій.