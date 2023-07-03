Допомагав ЗСУ: у РФ оголосили в розшук власника "Хортиці" Черняка, співучасників заарештовано

Російські силовики заявили, що сума, яка виділялася бізнесменом на допомогу українським захисникам, перевищує 500 мільйонів рублів. Сам Євген Черняк був приємно здивований, що після цього в нього зросла кількість підписників.

У Російській Федерації оголосили в розшук українського бізнесмена Євгена Черняка в межах справи проти міжнародного алкогольного холдингу "Global Spirits". Про це повідомляють росЗМІ 3 липня.

Усіх співробітників великої компанії з виробництва алкоголю, яка належить власнику бренду "Хортиця" Євгену Черняку, звинувачують у тому, що вони нібито спонсорують Збройні сили України. Російські силовики стверджують, що вони переказали понад 500 мільйонів рублів українським захисникам у період з лютого по квітень 2022 року. Також стверджується, що в червні 2023 року ЗСУ отримали товари для ведення бойових дій на суму 90 мільйонів рублів. Кримінальну справу за статтею про "фінансування тероризму".

"Слідчим управлінням по Центральному адміністративному округу ГСУ СК РФ по Москві порушено кримінальну справу стосовно великого українського підприємця Євгена Черняка. Його обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1.1 ст. 205.1 КК РФ (фінансування тероризму)", — ідеться в повідомленні.

Серед підозрюваних — голова наглядової ради алкогольного холдингу Євген Черняк та інші засновники й керівники. Приміром, Олександр Беспалов, якому в РФ належать заводи, що розливають горілку "Хортиця", був заарештований судом, а Слідчий комітет незадовго до цього повідомляв про затримання двох "довірених осіб" Євгена Черняка.

Євген Черняк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook уже відреагував на новину і радіє популярності, яка раптово на нього звалилася.

"Щось страшне коїться. Понад 6 тисяч підписників за 3 години. Отакої", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 травня повідомлялося, що генерал-лейтенанта Сергія Наєва оголосили в розшук у РФ. Це сталося практично відразу після того, як цього "удостоїлися" Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. У командуванні Об'єднаних сил ЗСУ оголошення в розшук Сергія Наєва називають "дитячими залякуваннями".