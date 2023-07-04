Отримав 567$ тисяч від РФ: проти екснардепа Деркача проведуть спецрозслідування

Колишній депутат погіршував дипломатичні відносини України та США, а також ускладнював вступ країни до ЄС і НАТО в обмін на грошову винагороду від російських відомств.

У понеділок, 3 липня, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата III-IX скликань. Про це йдеться в Telegram-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Екснардепа підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні. Повідомляється, що згадане рішення суду посприяє завершенню досудового розслідування, після чого справу буде скеровано до ВАКС.

За даними САП, у 2019-2022 роках правоохоронні та розвідувальні відомства Російської Федерації виплатили колишньому депутату щонайменше 567$ тисяч за дискредитацію України на міжнародній арені.

Досудове розслідування засвідчило, що екснардеп погіршував дипломатичні відносини Києва і Вашингтона, а також ускладнював інтеграцію України до Євросоюзу і НАТО. САП і НАБУ кваліфікують його дії за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України.

У САП не називають ім'я колишнього нардепа, однак за даними порталу "Радіо Свобода", йдеться про Андрія Деркача.

Нагадаємо, що 10 січня президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства низку народних депутатів, зокрема Андрія Деркача. За даними джерел, у них забрали депутатські мандати.

Ми також писали про те, що в грудні минулого року Федеральний суд Брукліна оприлюднив обвинувачення за 7 пунктами Андрію Деркачу. Політика звинуватили у відмиванні грошей, шахрайстві та незаконному придбанні елітної нерухомості в Беверлі-Гіллз.