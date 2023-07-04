"Київ — російськомовне місто": після скандалу охоронця, який провинився, звільнили, — ЗМІ (відео)

За даними слідства, після скандалу чоловік зник із магазину, написавши заяву на звільнення без пояснень. Наразі до юридичного відділу надали персональні дані охоронця.

В Україні стався черговий мовний конфлікт. В одному зі столичних магазинів одягу "Конфіскат" на станції метро Лісова охоронець назвав Київ російськомовним містом. Відео інциденту поширилося мережею, передає Фокус.

На опублікованому в мережі відео охоронець магазину одягу на станції метро Лісова в Києві заявляє: "Київ — російськомовне місто".

Покупець йому відповідає, що ним "займеться СБУ".

Як стало відомо, історія з охоронцем у столиці, який назвав Київ російськомовним містом, набрала несподіваних обертів. Чоловік зник із магазину, написавши заяву на звільнення без пояснень.

Зазначається, що правоохоронці вчора прийшли туди, щоб поспілкуватися з охоронцем.

"Коли наші дільничні офіцери прибули до магазину, то чоловіка там уже не застали. Правоохоронці поспілкувалися з адміністратором закладу. Як з'ясувалося, охоронець, одразу після конфлікту з відвідувачами, написав заяву про звільнення і нічого не пояснюючи залишив приміщення магазину", — розповіли в поліції Деснянського району, передає ТСН.

Наразі до юридичного відділу надали персональні дані охоронця.

"Поки що особу чоловіка не встановлено. Це можна буде зробити одразу після того, як поліцейські отримають інформацію про нього від закладу. Щойно ми отримаємо його дані, поцікавимося в нього — що це було і як саме. Охоронцю доведеться пояснити свої слова. Ситуацію тримаємо на контролі", — додають у поліції.

Крім того, у виданні "Страна" повідомили, що на гарячій лінії магазину "Конфіскат" їм розповіли, що охоронця, який назвав Київ російськомовним містом, уже звільнили.

Нагадаємо, що в полтавському караоке-барі "Шаляпин" нещодавно виконували російські пісні. Одному з відвідувачів припала до душі пісня гурту Ленінград — "Москва".

А в Одесі в червні жінки напали на вуличних музикантів через те, що вони виконували пісні українською мовою.