Пісні Лепса в київському кафе: поліція вручила повістку для явки в ТЦК правопорушнику

У поліції заявили, що на чоловіка і жінку, які поводилися агресивно, також склали адміністративний протокол.

Скандал із кафе "Дубровка", у якому відвідувачі співали пісні російського виконавця Григорія Лепсверідзе (Лепса), дістав продовження. Про це 4 липня повідомили у пресслужбі поліції Київської області в Telegram.

"У Погребах поліцейські Київщини склали адмінпротокол [ст. 173 КУпАП] на чоловіка та жінку, які на зауваження громадянки почали агресивно поводитися", — йдеться в повідомленні.

Крім того, чоловік-порушник також отримав повістки до Територіального центру комплектування Броварського району.

Нагадаємо, що 2 липня стало відомо, що в кафе "Дубровка" гості вирішили заспівати пісні російського виконавця Григорія Лепса. Одна дівчина вирішила зробити відвідувачам зауваження і нарвалася на скандал.

"Київ кафе "Дубровка". Пісні Лепса. Дівчину, яка зробила адміністрації зауваження, виштовхали із закладу <...> Зараз її пресують і змушують підписати мирову угоду, що, мовляв, немає претензій", — заявив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Також повідомлялося, що 15 червня Лепс і Басков пообіцяли по 1 млн рублівза знищені Abrams і Leopard. За словами російських артистів, ініціатива з'явилася після розуміння того, що вони "можуть загинути за Вітчизну". Грошову винагороду військових підтримало Міноборони РФ.

Крім того, вже 4 липня Лепс виплатив мільйон рублів за нібито знищений Leopard. Окупант "Веном" нібито знищив Leopard у Луганській області, за що отримав гроші від співака.