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У Шевченківському суді Києва вибух: у МВС кажуть, що вибухівку використав обвинувачений (відео)

Фото: Telegram | В одному із судів Києва сталася перестрілка

За інформацією ЗМІ, ймовірний підозрюваний Ігор Гуменюк після перестрілки закрився з двома конвоїрами в туалеті. У МВС і КМВА підтвердили вибух, на місце прибули співробітники поліції і медики.

В одному із судів української столиці пролунав гучний вибух, після чого почалася перестрілка. Про це повідомляє пресслужба МВС 5 липня.

За інформацією, яка є в мережі, йдеться про Шевченківський районний суд міста Києва і внаслідок перестрілки є постраждалі.

На місце оперативно прибули співробітники поліції та медики, щоб надати допомогу. Деякі видання стверджують, що на місці також працюють снайпери, але інформація ніким не підтверджена.

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"Поліцейські отримали інформацію про вибух, що стався в приміщенні суду в Шевченківському районі. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи. За попередньою інформацією, невстановлений на даний час пристрій підірвав чоловіка, якого доставили на судове засідання", — повідомляє Ігор Клименко.

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У Київській міській військовій адміністрації зазначають, що стався інцидент приблизно о 17:20 і співробітники поліції продовжують розбиратися з наслідками.

"За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до приміщення Шевченківського суду столиці привезли підсудного, який за невстановленими обставинами підірвав у приміщенні суду (попередньо вбиральня) невідомий вибуховий пристрій", — ідеться в повідомленні.

За деякими даними з місцевих Telegram-каналів, обвинувачений на ім'я Ігор Гуменюк, який 2015 року під Верховною Радою скоїв теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати, вихопив у супроводжуваних зброю і почав стріляти. Попередньо, він утримує заручників.

Видання "Страна" також пише про те, що обвинуваченим є Ігор Гуменюк. За даними журналістів, він закрився з двома конвоїрами в туалеті Шевченківського райсуду Києва і підірвав вибуховий пакет.

Ймовірний обвинувачений у перестрілці в суді Ігор Гуменюк
Фото: Telegram

Нагадаємо, 30 червня повідомлялося, що в аеропорту Кишинева сталася стрілянина і постраждалих почали оперативно евакуювати. Місцеві видання повідомляли, що 43-річний чоловік, який влаштував стрілянину в аеропорту Кишинева 30 червня, розшукується Інтерполом за вбивство "впливової людини".