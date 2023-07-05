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Україна Вибух у Шевченківському суді Києва

У Шевченківському суді Києва стався вибух: спецназ штурмує адмінбудівлю (фото)

У Шевченківському суді Києва вибух

Обвинувачений Ігор Гуменюк, який влаштував вибухи в суді в Києві, за повідомленнями, загинув на місці.

У будівлі Шевченківського суду пролунав вибух. Спецназ почав штурм будівлі суду. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Після вибуху з будівлі суду вибіг поліцейський і попросив терміново під'їхати швидку допомогу.

Також нардеп Олексій Гончаренко повідомляє, що спецпризначенці почали штурм будівлі.

Після інциденту до Шевченківського райсуду приїхав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Пізніше стало відомо, що обвинувачений Ігор Гуменюк, який влаштував вибухи в суді в Києві, загинув на місці. За попередньою інформацією, він підірвав себе, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Під час штурму приміщення поранено двох бійців КОРДу. Їхнє життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці", — розповів міністр.

Ігор Гуменюк
Фото: Telegram

Нагадаємо, 30 червня повідомлялося, що в аеропорту Кишинева сталася стрілянина і постраждалих почали оперативно евакуювати. Місцеві видання повідомляли, що 43-річний чоловік, який влаштував стрілянину в аеропорту Кишинева 30 червня, розшукується Інтерполом за вбивство "впливової людини".