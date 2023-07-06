Машина врізалася в трамвай: в Одесі нардеп Олександр Горенюк потрапив у ДТП (відео)

За словами народного депутата, він їхав на трамваї, коли в транспортний засіб врізався автомобіль Porsche Cayenne.

Народний депутат Олександр Горенюк потрапив у ДТП в Одесі. Про це він повідомив у себе на сторінці у Facebook.

За словами Горенюка, він їхав на трамваї, коли в нього врізався автомобіль Porsche Cayenne.

"Я не дуже люблю новини про ДТП, але їду сьогодні я на п'ятому трамваї, а в нас їде каєн", — написав нардеп.

Також він опублікував відео, на якому видно побитий Porsche Cayenne. Судячи з усього, обійшлося без жертв.

У коментарях до посту він написав, що поліція була на місці ДТП просто під час події.

Поліція була на місці події Фото: Скриншот

Також ЗМІ повідомляли, що військком Закарпатського ТЦК неодноразово бив людей. За словами сусідів обвинувачуваного, Костянтин Варі проживає у квартирі один і регулярно його можна було помітити у стані алкогольного сп'яніння. Після цього він починав проявляти агресію по відношенню до інших.

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