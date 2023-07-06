Небо "розрізали" блискавки: до Києва прийшли сильний дощ і гроза (фото, відео)

Місцеві жителі повідомляють, що в багатьох районах Києва зафіксовано сильну зливу, а небі миготять блискавки.

У четвер, 6 липня, синоптики прогнозували дощі з грозами на переважній частині території України, включно з Києвом. У столицю прийшла негода — зливи та грім. Яскраві кадри спалахів грому в небі над Києвом публікують місцеві канали.

Деякі райони столиці накрив дощ, небо заповнили блискавки, почалася гроза і грім.

На деяких кадрах видно, як блискавка "розділяє" небо навпіл.

Нагадаємо, що 6 липня блискавка була зафіксована і в інших регіонах України. Так, на горі Говерла в Івано-Франківській області через влучання блискавки постраждало троє людей. Чоловік з 11-річною дівчинкою загинули на місці. Третю постраждалу жінку госпіталізували в шоковому стані.

"6 липня о 14:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що на горі Говерла, а саме на синьому маршруті, внаслідок потрапляння блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років", — повідомили рятувальники.

Прогноз Укргідрометцентру підтверджує, що перші дні липня мають бути спекотними. Однак у більшості регіонів очікуються дощі з грозами, які, втім, не врятують від підвищення температури повітря.