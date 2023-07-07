Четверо померли, семеро — у критичному стані: на Одещині зафіксували масове отруєння людей

Медичним працівникам швидкої допомоги в Одеській області один за одним довелося госпіталізовувати місцевих жителів, яким стало зле після вживання горілки з місцевого магазина.

В Одеській області 5 липня сталося масове отруєння людей через вживання сурогатного алкоголю. Вже відомо про чотирьох померлих. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.

Медикам швидкої почали надходити виклики від жителів села Старостине Роздільнянського району, яким стало зле після вживання горілки, яку продавали у місцевій крамниці. Троє людей померли у лікарні. Ще один чоловік помер у себе вдома. Попередня причина смерті громадян — токсична дія та отруєння хімічними речовинами.

На цей час семеро людей залишаються у лікарні у критичному стані.

Продавчиню, яка продавала сурогатний алкоголь, правоохоронці затримали в порядку статті 208 ККУ. Жінку підозрюють у реалізації незаконно виготовлених спиртовмісних речовин, що призвело до отруєння та смерті людей.

За фактом смерті людей відкрите кримінальне провадження за статтями 115 (Умисне вбивство) та 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Призначено низку судових експертиз.

Нагадаємо, що у російському місті Братськ Іркутської області понад сотня людей отруїлася шаурмою у кафе. Працівники закладу не дотримувалися правил особистої гігієни, а в продукції знайшли сальмонелу.

Раніше в 30 росіян померли внаслідок отруєння сидром. Понад 70 осіб госпіталізовано у тяжкому та середньому ступені тяжкості станів.