Такого ще не бачили: українець у Польщі збентежив прикордонників своїм паспортом

Польські прикордонники дуже здивувалися, оглянувши документ українця, і після побаченого ухвалили рішення не випускати його з країни.

У Польщі на прикордонному переході в Медиці з країни не випустили громадянина України. Все через паспорт, який чоловік пред'явив прикордонникам. Про це повідомляє сайт Бещадського відділу прикордонної служби Польщі.

Зазначається, що 53-річний українець намагався виїхати з Польщі автобусом до України. На контрольно-перепускному пункті він показав паспорт і здивував польських прикордонників. Паспорт складався лише з обкладинки і першої сторінки з фото. Навіть якби охоронці кордону захотіли поставити печатку про перетин — місця куди її можна було б поставити в документі просто не було.

До того ж термін дії українського документа закінчився 5 років тому.

"Співробітники пояснили іноземцю, що паспорт, який складається лише з обкладинки та сторінки персоналізації, не дає йому права на перетин кордону. Документ вилучили, а іноземця направили до відповідної дипломатичної установи для отримання нового документа", — йдеться в повідомленні прикордонної служби.

Нагадаємо, що у Польщі українка втратила руку і може опинитися за ґратами. Жінка, перебуваючи напідпитку, потрапила у ДТП і рознесла острівець безпеки на одному з автошляхів.

Раніше повідомлялося, що у Польщі трагічно загинув українець. 49-річний чоловік працював на тракторі і косив траву біля берега річки. Транспортний засіб випадково скотився у воду і чоловік не зміг вибратися і потонув.