У Києві спалахнула масштабна пожежа: на лівому березі Дніпра горить АЗС (відео)

За попередніми даними постраждали троє людей, двоє з яких були госпіталізовані. Загалом до гасіння пожежі залучено 30 осіб особового складу ДСНС.

У Деснянському районі Києва, що на лівому березі Дніпра, вдень 9 липня спалахнула масштабна пожежа. За інформацією міської адміністрації столиці, наразі внаслідок події постраждало троє людей, двоє з них були терміново госпіталізовані.

За деякими джерелами, пожежа спалахнула на Броварському проспекті 31/33, де розташована автозаправка. Повідомляється, що в АЗС на швидкості влетіла іномарка, яка врізалася в сховище з паливом.

Місце пожежі в Деснянському районі

Через пожежу, що виникла, в небо піднявся величезний стовп чорного диму, який було видно практично з будь-якої точки столиці. У мережі з'явилися численні кадри події.

Пресслужба ДСНС у зв'язку з подією повідомила, що на місце загоряння виїхала команда рятувальників у кількості 30 осіб. Також для боротьби з вогнем пожежники задіяли п'ять одиниць спеціальної техніки.

Мер Києва Віталій Кличко у зв'язку з інцидентом написав, що наразі служби продовжують роботи з локалізації пожежі.

"Медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС у Деснянському районі. Третього постраждалого оглядають і теж госпіталізують. Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місці", — заявив Кличко.

Нагадаємо, у Москві 7 липня загорівся бізнес-центр на Тверській, після чого вогонь перекинувся на відомий ресторан "Кафе Пушкинъ". Цей заклад свого часу приймав таких гостей, як Анджеліна Джолі та Білл Клінтон.