Готелі заповнені максимум на 50%: у Криму "влада" скаржиться на дефіцит туристів

У представництві президента України на території півострова зазначили, що "керівництво" вже задумалося про плани компенсації, щоб заманити туристів назад.

Готелі на території тимчасово окупованого Кримського півострова змушені знизити ціни для туристів практично вдвічі, адже попит значно знизився. Про це повідомляє пресслужба представництва президента України на території півострова 10 липня.

Уже кілька тижнів поруч із Кримським мостом можна помітити кілометрові затори. Пов'язано це з тим, що окупанти встановили нові блокпости і тепер перевіряють усі транспортні засоби. У зв'язку з цим "влада" почала вигадувати плани, як утримати туристів.

"Окупаційна адміністрація вигадує плани щодо компенсації туристам через продовження відпочинку в готелі або перерахування вартості проживання", — йдеться в повідомленні.

Крім того, 9 липня "влада" окупованих територій заявила про те, що рух Кримським мостом перекрито і пов'язано це нібито зі спробою ЗСУ атакувати споруду, про що написав представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

Відповідно, через небезпечну обстановку на території півострова, дедалі менше туристів розглядають Крим як місце для літнього відпочинку. Власники готелів також змушені працювати собі на шкоду, щоб заманити хоч когось.

"Через низький попит готелі в Криму знизили ціни для туристів до 40%. Водночас із великою завантаженістю курортів Краснодарського краю, завантаження готелів у Криму в червні не перевищувало 50%", — продовжили в представництві президента на території Криму.

Нагадаємо, 10 липня повідомлялося, що українські бійці вірять в успішний контрнаступ і повернення Кримського півострова в короткі терміни. Бійці ЗСУ в інтерв'ю з німецькими журналістами зазначили, що всі розповіді про те, що в окупантів неприступні позиції, є нісенітницею.