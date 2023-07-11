Старша на 20 років і з інвалідністю: обраниця українця здивувала прикордонників

На шлюб з жінкою, яка має інвалідність, чоловік витратив 8000 гривень. Подружжя прагнуло перетнути кордон у день свого весілля, однак викликало сумніви у співробітників ДПСУ.

Громадянин України уклав фіктивний шлюб, щоб виїхати за кордон. Деталями схеми поділились у Державній прикордонній службі України 11 липня.

32-річний українець одружився з 56-річною жінкою, яка має інвалідність. У день "весілля" вони намагалися перетнути кордон через пункт пропуску "Старокозаче". З’ясувалось, що шлюб був фіктивним.

"Під час прикордонного контролю у правоохоронців виникла підозра щодо відвертості подружжя. Різниця у віці між "молодятами" була суттєвою. Жінка була старшою за чоловіка на понад двадцять років", — пояснили в ДПСУ.

Прикордонники запідозрили, що "іскра" між парою проскочила задля виїзду за кордон. Пізніше було встановлено, що чоловік знайшов обраницю через оголошення в інтернеті. У мережі пропонували "поєднати серця" з жінкою, яка має інвалідність. За фіктивний шлюб громадянин заплатив 8000 гривень.

"Наречений" — родом з села в Одеській області, а його "кохана" — одеситка. Вони оформили шлюб в Одесі та одразу попрямували до кордону.

"Потенційному втікачу за додаткову винагороду навіть віднайшли таксі до пункту пропуску та надали "доглядальницю", яка мала все проконтролювати", — підкреслили в ДПСУ.

Обманути прикордонників не вдалося, тож усі учасники схеми були передані поліціянтам.

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