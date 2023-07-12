У спеку без кондиціонерів: в "Укренерго" звернулися до українців через ситуацію зі світлом

У компанії зазначають, що в літню пору року значно зростає навантаження на електросистему, тому в певні години народ буде змушений відмовитися від деяких звичок.

В Україні через спеку значно зросло споживання електроенергії, у зв'язку з чим громадян знову закликають почати економити в певні години. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" 12 липня.

У компанії зазначають, що загальний графік споживання по країні вказує на те, що громадяни недостатньо економлять за умов, які склалися у зв'язку з російськими обстрілами.

"Ми вдячні всім, хто відгукнувся на наш заклик і дбає про економне споживання у вечірні години. Але зі зростанням спеки зростає і навантаження на енергосистему", — йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, українців закликають відповідально поставитися до прохання і у вечірні години, з 16:00 до 23:00 почати економію. Зробити це можна наступним чином:

не охолоджувати приміщення за допомогою кондиціонера нижче 23 градусів тепла, адже в такому разі значно збільшується навантаження на споживання;

потрібно вимикати потужні електроприлади за можливості або щонайменше користуватися ними по черзі, а не одразу;

за можливості потрібно користуватися електроприладами вранці, вдень або вночі, але не ввечері, адже в цей час фіксується пік навантаження на електросистему;

вимикайте світло, якщо виходите з приміщення.

Поки що в компанії не прогнозують проблем з електрикою, як це було взимку, однак щоб усе ж таки не допустити дефіциту, слід виконувати правила.

"Наголошуємо на необхідності зменшити споживання електричної енергії у вечірні години для зниження навантаження на енергосистему та полегшення її балансування", — підсумували в компанії.

Нагадаємо, 28 червня в "Укренерго" розповіли, чи будуть проблеми з електрикою взимку. Голова правління компанії Володимир Кудрицький зазначив, що в холодну пору року варто готуватися до нових випробувань.