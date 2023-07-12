"Багатоетапна спецоперація": СБУ затримала агента ФСБ РФ, який "зливав" позиції ЗСУ (фото)

Зрадником виявився мешканець Луганська, колишній студент одного із вищих навчальних закладів, повідомили слідчі СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента ФСБ, який "зливав" агресору локації українських захисників під час боїв за Сєвєродонецьк у 2022 році. Це була багатоетапна спецоперація, яка охопила декілька областей України, повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією правоохоронців, зловмисник передавав ворогу інформацію про райони укріпленні, вогневі позиції, блокпости українських військових та робив позначки на електронних картах.

Зрадник намагався виявити і передати окупантам точні координати бойових позицій артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних систем залпового вогню "Град".

Ця інформація потрібна була ворогу для здійснення прицільних повітряних ударів по українських об’єктах, а також для підготовки бойових операцій щодо захоплення Сєвєродонецька.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Своїм життям ворожий агент ризикувати не хотів і переїхав до Дніпра, щоб бути далі від лінії фронту.

"Там він сподівався "відсидітись" і згодом повернутися на Луганщину, де йому обіцяли "працевлаштування", — йдеться у повідомленні СБУ

Після невдалих спроб нового контакту з ФСБ фігурант справи виїхав до Закарпаття, де сподівався "залягти на дно" і уникнути правосуддя.

Втім, контррозвідники СБУ зірвали "плани" ворожого поплічника – поетапно задокументували його злочинні дії та затримали на території Закарпатської області.

За даними слідства, зрадником виявився мешканець Луганська, колишній студент одного із вищих навчальних закладів МВС України.

Наразі його повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ.

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, 5 липня СБУ затримала зрадника, який переховувався від правосуддя. Слідчі СБУ з’ясували, що колаборант отримав вказівку виявляти місця перебування українського підпілля для проведення подальших облав.

4 липня Фокус повідомляв, що СБУ затримала хакерів, які спустошили рахунки українців. Під час спецоперації силовики затримали 12 підозрюваних. Ймовірно, вони скоювали злочини у змові з працівниками банків.