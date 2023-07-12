У жіночому одязі та з капелюхом: киянин знайшов спосіб збагатитися, але поліція не оцінила

36-річний чоловік вдався до конспірації, щоб вкрасти пів мільйона доларів. Тепер за "креативне" пограбування йому загрожує 12 років за ґратами.

36-річний киянин із кримінальним досвідом за попередньою змовою з ще двома невстановленими особами вкрав в Одесі 500 тисяч доларів. Деталями справи 12 липня поділилися в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Невідомі слідству фігуранти надали зловмиснику інформацію про те, що мешканець Одеси тримає вдома велику суму грошей. Киянин вирушив на пограбування, намагавшись видати себе за жінку. Для цього чоловік перевдягнувся у відповідний одяг і сховав обличчя під капелюхом. У поліції пояснили, що грабіжник хотів заплутати сліди й залишитися невпізнаним.

У жіночому вбранні злочинець піднявся на 15 поверх багатоквартирного будинку, відчинив помешкання заздалегідь заготовленим ключем і викрав 500 тисяч доларів. Проте уникнути покарання навіть попри конспірацію чоловікові не вдалося — його затримали вже в Києві.

Правоохоронці провели обшуки вдома в затриманого й інших осіб, яких підозрюють у причетності до пограбування. Поліціянти вилучили жіночий одяг і частину грошей.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Киянину повідомили про підозру в таємному викраденні чужого майна та проникненні в житло. За це зловмиснику загрожує 7-12 років ув’язнення з конфіскацією.

"Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром понад 18 мільйонів гривень", — проінформували в Нацполіції.

Нагадаємо, у центрі Одеси виявили частини тіла молодого хлопця. У поліції пояснили, що він міг підірватися на гранаті.

11 липня в ДПСУ поділилися новою схемою для виїзду за кордон. Чоловік заплатив 8 000 гривень за шлюб із жінкою, старшою за нього на понад 20 років.