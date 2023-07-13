"Я нічого не розумію": у Миколаєві жінка накинулася на перехожу через українську мову (відео)

У поліції заявили, що порушено справу за статтею про рівноправність громадян. Фігурантка, як повідомляється, кидалася на перехожих за українську мову.

У Миколаєві поліція відкрила кримінальну справу проти жінки, яка накинулася на перехожу за українську мову. Про це повідомила пресслужба поліції Миколаївської області у Facebook.

Так, місцевий активіст і військовослужбовець Територіальної оборони Ілля Зелінський 11 липня поділився відео з жінкою, яка почала конфлікт із перехожою дівчиною через те, що та говорила українською мовою.

За словами Зелінського, дівчина, яка і зняла ролик, йшла вулицею і говорила з кимось українською мовою. Однак жінці це не сподобалося.

Дівчина намагалася з'ясувати, чому жінка її ображає, однак та вперто повторювала, що не розуміє української мови

"Я не розумію цієї мови, кон***на", — сказала жінка перехожій.

На відео жінка погрожує покликати свого чоловіка або ще "когось". Зрештою вона звернулася до іншого перехожого чоловіка, щоб той вирішив конфлікт, але він їй не допоміг.

Поліція завела кримінальну справу

І ось 13 липня стало відомо, що миколаївська поліція відкрила кримінальну справу за цим випадком.

"Під час моніторингу правоохоронці виявили в соціальній мережі допис, у якому авторка зазначила, що в обласному центрі жінка на відео принижує на вулиці перехожих через спілкування українською мовою", — сказано в повідомленні правоохоронців.

Вони зазначили, що було відкрито справу за статтею за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак) Кримінального кодексу України. Наразі поліція намагається встановити учасників інциденту.

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