Україна почала переговори про купівлю у Болгарії ядерних реакторів з РФ, — Міненерго (відео)

Йдеться про два реактори, які допоможуть замістити генерацію ЗАЕС. Міністр енергетики Герман Галущенко не відповів, коли та як відбудеться купівля.

Українська влада веде перемовини щодо придбання двох ядерних реакторів у Болгарії. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, як передали 15 липня у "Ми-Україна".

Посадовець підтвердив старт переговорів, але пояснив, що конкретних рішень наразі немає.

"Я можу підтвердити, що Україна розпочала переговори з Болгарією на ці теми. А коли, і як, і чи відбудеться (закупівля, — ред.) — це відкриті питання", — сказав голова Міненерго.

Міністр пояснив, що ядерні реактори допомогли б збільшити генерацію в енергосистемі України. З його слів, рівень генерації впав через відключення нині окупованою російськими військами Запорізької електростанції.

"Це швидкий шлях заміщення генерації Запорізької станції", — підкреслив Галущенко.

За даними ЗМІ, йдеться про реактори з недобудованої атомної електростанції "Белене". Обладнання було вироблене Росією.

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