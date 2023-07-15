Побила сімейну пару за сигарету. Агресивна курка пустилася в бійку через зауваження

В Івано-Франківську сімейна пара стала жертвою фізичного насильства через зроблене зауваження жінці, яка палить у коридорі житлового будинку.

Ухвалою Івано-Франківського міського суду жінці, визнаній винною в нападі на подружню пару, призначено штраф у розмірі 850 гривень. Це сталося після того, як вони попросили її не курити в коридорі їхнього житлового будинку. Про незвичайну агресію жінки повідомляє видання Zaxid.net.

Згідно з документами суду, епізод стався 6 червня близько 20:30. Жінка курила в під'їзді житлового комплексу (точне місце не розкривається в матеріалах суду), коли подружжя попередило її про шкідливий вплив тютюнового диму на здоров'я.

У результаті виникла сварка. Під час сварки злочинниця схопила і викрутила жінці руку, лівою рукою зачепила її за шию і почала наносити удари. Її чоловік спробував втрутитися, але отримав удар ногою від нападниці.

Жінка була притягнута до кримінальної відповідальності за умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю. Суд ухвалив рішення призначити їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 грн. Рішення суду може бути оскаржене.

Раніше Фокус писав про те, що щоденне куріння впливає на зменшення мозку. Дослідники виявили, що кожен додатковий "викурений рік" пов'язаний зі зменшенням обсягу сірої речовини, що підтверджує теорію.

Також Фокус писав про небезпеку куріння оточуючих для дітей. Нове дослідження вчених пролило світло на глобальну проблему, пов'язану з впливом тютюнового диму на дитину.