Повний рот токсичних металів. Учені розповіли, чим небезпечне пасивне куріння для дітей

Нове дослідження вчених пролило світло на нову проблему, пов'язану з впливом тютюнового диму на дитину.

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Тютюновий дим уже давно визнаний важливим фактором забруднення повітря всередині приміщень і вважається надзвичайно небезпечним для здоров'я людини. Згідно з даними Центрів з контролю і профілактики захворювань, тільки у Сполучених Штатах щорічно від впливу пасивного куріння помирають понад 41 000 дорослих, які не палять, пише Study Finds.

Нове дослідження вчених з Університету Пенсільванії проливає світло на нову, ще маловивчену проблему. Вчені виявили, що вплив тютюнового диму збільшує вміст важких металів у дитячій слині — це створює великий потенційний ризик для здоров'я.

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За словами провідної авторки дослідження, професорки людського розвитку та сімейних досліджень Лізи Гатцке-Копп, тютюновий дим містить тисячі хімічних сполук, більшість з яких шкідливі для людини. Науковці зазначають, що посилення політики заборони паління та обізнаності про небезпеки тютюнового диму посприяли зниженню цієї шкідливої звички, проте деякі діти все ще продовжують піддаватися надзвичайно високому рівню впливу.

Під час дослідження вчені виявили значний зв'язок між рівнями котиніну (метаболіт нікотину) у дитячій слині та рівнями міді й цинку, а також свинцю. Крім того, вчені виявили, що у дітей з вищим рівнем котиніну у слині також був і вищий рівень важких металів. Дослідники вважають, що отримані ними результати свідчать про надзвичайно високі ризики для здоров'я, пов'язані з впливом тютюнового диму і наявністю важких металів у дітей.

Зазначимо, що дослідження проводилося в рамках проєкту "Сімейне життя". Це довгострокове дослідження, яке зосереджене на розвитку дітей у сільській місцевості. Для дослідження вчені відібрали близько 1 300 сімей, які проживають у Пенсільванії та Північній Кароліні. Під час дослідження вчені проаналізували групу з 238 дітей у віці 7,5 років і молодше: виміряли рівні котиніну і металів у дитячій слині, що дало їм уявлення про зв'язок між впливом диму і присутністю токсичних металів.

За словами Гатцке-Копп, попри те, що вейпінг рекламується як безпечніша альтернатива традиційному палінню, результати дослідження також викликають занепокоєння з приводу потенційної присутності небезпечних металів в аерозолях електронних сигарет.

Дослідники зазначають, що результати свідчать про те, що метали також було виявлено і в аерозольних парах, поряд із нікотином. Тобто, фактично вони можуть передаватися як через пасивне, так і через третє куріння. Вчені також вважають, що тести слини цілком можуть служити неінвазивним методом оцінки впливу мікроелементів як у навколишньому середовищі, так і у закритих приміщеннях.

Гатцке-Копп зазначає, що тести слини легко використовувати як індикатор для моніторингу — загалом цей метод є дуже цінним для наукової спільноти. Автори дослідження також зазначають, що проблемою залишається відсутність встановлених рекомендацій щодо виявлених металів у слині людини. Гатцке-Копп, зазначає, що дослідникам необхідно провести додаткові тести, щоб нарешті розробити принципи, які дадуть змогу порівняти метали у слині з різними клінічними показниками, зокрема й поведінковими та когнітивними оцінками.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пропонують заборонити сигаретні фільтри, і на те є вагома причина.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.