Повертаємося до папірос. Вчені пропонують заборонити сигаретні фільтри, і на те є вагома причина

Дослідження показує, що сигаретні фільтри необхідно "цілком прибрати з ринку".

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Не секрет, що саме по собі куріння є шкідливою звичкою, проте тепер дослідники вважають, що сигаретні фільтри, замість того, щоб зробити куріння безпечнішим, діють зовсім навпаки, пише Express.

Дослідники дійшли висновку, що сигаретні фільтри варто "цілком прибрати з ринку", оскільки насправді вони збільшують небезпеку для здоров'я та завдають колосальної шкоди навколишньому середовищу. По-перше, сигаретні фільтри є одним із найпоширеніших видів сміття, по-друге, вони вилуговують різні токсичні хімічні речовини та мікропластик у навколишнє середовище. Саме такого висновку у своєму новому дослідженні дійшли вчені-екологи зі Швеції.

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Зазначимо, що сигаретні фільтри були винайдені у 1950-х роках для того, щоб зробити сигарети "безпечнішими". Сьогодні ж вони використовуються в 90% сигарет, що продаються. Статистика свідчить, що щорічно людство викурює близько 4,5 трильйона цигарок із фільтром, до того ж 65% із них не викидаються у відро для сміття або в попільничку.

У новому дослідженні вчені з Нетеборгського університету зосередилися на тому, щоб зрозуміти, як сигаретні фільтри впливають на здоров'я людини й довкілля. За словами співавторки дослідження, екотоксикологині професорки Бетані Карні-Алмрот, вони з колегами виявили, що сигаретні фільтри не просто не роблять куріння безпечнішим, а й украй небезпечні для здоров'я, оскільки наповнені "тисячами токсичних хімікатів і мікропластикових волокон".

Дослідники дійшли висновку, що щорічно з фільтрів у довкілля потрапляє близько 0,3 мільйона тонн пластикових волокон. Для порівняння, це приблизно стільки ж, скільки викидається з одягу через усі побутові пральні машини у світі.

Під час дослідження вчені піддали личинок водних комарів впливу токсинів, виявлених після куріння, а також речовин, які є у фільтрі від початку. Результати аналізу свідчать, що токсини в сигаретних фільтрах призвели до збільшення смертності молодих комах на 20%.

Зазначимо, що попередні дослідження вже показали, що токсини у фільтрах можуть несприятливо впливати на різні водні організми. Інше дослідження показало, що всього 2 недопалки, залишені в літрі води на 4 дні, виділяють токсини в достатньої концентрації, щоб убити рибу.

Професорка Карні-Алморт зазначає, що сигаретні фільтри також є основним джерелом мікропластику, що потрапляє в навколишнє середовище. Саме тому дослідники наполягають, що сигаретні фільтри слід визнати небезпечними для здоров'я людини та навколишнього середовища й повністю заборонити.

Раніше Фокус писав про те, що куріння цигарок змінює структуру кісток і робить їх крихкими: чому це відбувається.