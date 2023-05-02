Куріння цигарок змінює структуру кісток і робить їх крихкими: чому це відбувається

Вчені порівняли зразки тканин курців, колишніх курців і тих, хто ніколи не торкався сигарет.

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Те, що куріння впливає на наше здоров'я, відомо вже давно, проте у новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, з якими малопомітними наслідками куріння може зіткнутися людина. Йдеться про структуру кісткової тканини, пише News Medical.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Scientific Reports, вчені порівняли зразки тканин курців, колишніх курців і тих, хто ніколи не торкався сигарет. Результати дослідження свідчать, що ця шкідлива звичка викликає порушення гомеостазу в кістках, а сполуки сигаретного диму здатні викликати хронічне запалення дихальних шляхів та подальше руйнування тканин.

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Попереднє дослідження авторів також показало, що сигаретний дим впливає на кістки таким чином, що знижує в них відкладення колагену I типу, а також посилює демінералізацію кісток, що призводить до їхньої надзвичайної крихкості. Тому в новому дослідженні вчені вирішили зосередитись на тому, як і чому відбуваються ці процеси.

Під час дослідження були використані тканини головки стегнової кістки від пацієнтів, які перенесли операцію тотального ендопротезування кульшового суглоба. Крім того, реципієнтів попросили відповісти на низку питань, що включають такі дані як:

регулярне приймання ліків;

супутні патології;

супутні хвороби;

демографічна інформація;

поведінка щодо куріння.

Усі зразки також були поділені на три групи, залежно від статусу куріння: курці, колишні курці та некурці. Далі зразки були проаналізовані з використанням гістологічного фарбування, що дозволило визначити їхній трабекулярний об'єм. Крім того, вчені виміряли рівень колагену типів І та V.

Результати дослідження свідчать, що трабекулярний обсяг кісткової тканини курців був значно нижчим, ніж у некурців. Також дослідники виявили, що курці та колишні курці відчували нестачу колагену типу I, порівняно з тими, хто не торкався сигарет. Навпаки, відсоток колагену типу V був вищим у зразках тканин курців, ніж у некурців, простими словами, це означає, що незалежно від того чи курите ви зараз, чи давно кинули, на жаль, ваші кістки стануть більш крихкими через вживання цигарок.

Крім того, вчені виявили, що у зразках тканин курців та колишніх курців підвищено запальні цитокіни IL-6, IL-1β та TNF-α, які, як вважають науковці, відповідальні за структурні зміни у кістковій тканині. Це свідчить про те, що зміни кісткової тканини зберігаються у людей, навіть якщо вони відмовилися від шкідливої звички.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили тисячолітній патоген, який ховається у нас.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.