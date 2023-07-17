Суцільна корозія балок та прогонів: у Мінвідновлення оцінили стан мостів у Києві (фото)

Згідно з висновками комісії, стан двох мостів через Дніпро критичний. При цьому тендер для ремонтних робіт оголосять лише за місяць.

Комісія Мінвідновлення виявила тріщини та корозію несучих конструкцій та полотна двох мостів у Києві: мосту Метро та мосту ім. Патона. Загальні висновки про стан споруд та рекомендації щодо їхнього ремонту опублікувала пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Мости перевірила спеціальна комісія, яка складалась з представників кількох відомств: Мінінфраструктури, Міноборони, Нацгвардії, СБУ та ДП "ДерждорНДІ". Сергій Деркач, заступник міністра інфраструктури, пояснив, що київські мости — перші на черзі в перевірці інфраструктурних об'єктів, важливих з точки зору оборони України. Перевірятимуть також аналогічні споруди в інших регіонах України: "Особливу увагу приділимо позакласним об’єктам з великою інтенсивністю руху та важливими з точки зору логістики й мобільності населення".

Комісія оглянула міст ім. Є Патона та міст Метро і виявили наступні проблеми:

корозія балок та головних елементів прогонів;

поверхня деяких опор тріснула вздовж і у тріщинах з'явились "сталактитні відкладення";

Перекриття мосту в Києві

руйнування структури бетону;

Опора мосту в Києві

корозія точок з'єднань балок та поперечних вузлів.

У дописі пресслужби зазначається, що через два київських мости за добу проходять 150 тис. автомобілів — отже, вони відіграють важливу роль в економіці столиці. Також вказано навіщо ж проведена інспекція: щоб скласти план подальших капітальних ремонтних робіт.

Ремонтом мосту Патона та Метро займатиметься Служба відновлення Київської області, яку у січні створили у КМДА. Відповідний тендер оголосять у серпні 2023 року у системі електронних закупівель Прозоро.

Міст ім. Є. Патона має довжину 1543 метри і є найдовшим у світі суцільнозварним мостом. Його будували 14 років — з 1939 по 1953 рр. (з перервою на Другу світову війну). Починаючи з 90-их років почали говорити про необхідність реставрації та ремонту мосту. У 2018 році його визнали непрацездатним і щороку перевіряли стан.

Міст Метро — споруда довжиною 682 метри, по якій рухаються автомобілі та поїзди метрополітену. Міст почав працювати у 1965 році. У 2019 році КМДА прийняла рішення про ремонт автомобільної часини мосту: орієнтовна вартість ремонту — 64,8 млн дол.

Нагадуємо, на початку липня на Дарницькому мосту в Києві відкрили рух на лівобережній розв'язці. Завдяки цьому зменшилось навантаження на міст Патона та Південний, заявив засновник компанії, яка добудовувала споруду.

Кілька днів тому мер Києва Віталій Кличко пояснив, що ситуація з мостами у столиці — критична. Він перелічив проблемні мости: Патона та Метро — аварійні, Північний та Південний — ремонтуються, Дарницький — все ще не добудований.