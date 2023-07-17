"Доки не пішли до школи": в Україні планують вакцинувати 260 тис. дітей від кору, – Кузін

Головний санітарний лікар закликає батьків захистити дітей від кору і прийти до найближчого пункту вакцинації. Адже вірус кору є дуже заразним.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін на брифінгу 17 липня повідомив, що Міністерство охорони здоров'я в рамках національної програми щеплень планує вакцинувати проти кору близько 260 тисяч дітей.

"У нас зараз щонайменше 260 тис. дітей, яких потрібно вакцинувати. І доки ми не вакцинуємо цих дітей, ми матимемо ризики повноцінного спалаху кору. Тому зараз дуже важливо, щоб протягом літнього періоду, до 1 вересня, доки діти не пішли до школи, щоб вони отримали свій захист, отримали вакцину", – сказав він.

В Україні у 2017-2019 роках був спалах кору. В цей період захворіли майже 115 тисяч маленьких українців.

Внаслідок пандемії COVID-19 та повномасштабного вторгнення в Україні знизилась кількість щеплень.

За інформацією Ігоря Кузіна, в Україну вже завезли понад 300 тисяч доз європейської вакцини КПК (від кору, паротиту і краснухи). В кожну область поставили необхідне для холодового ланцюга обладнання та провели відповідні заходи серед медиків.

У всіх областях України команди медиків готові до такого старту вакцинації від кору, вона є безоплатною для всіх українців.

Вірус кору є дуже заразним: 9 із 10 невакцинованих людей інфікуються після контакту з хворим.

"Кір заразний і небезпечний, тому, будь ласка, захищайте дітей від кору, прийдіть до найближчого пункту вакцинації та зробіть свідомий вибір", – наголосив Кузін.

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Раніше повідомлялося, як щеплення можуть запобігти десяткам тисяч смертей новонароджених. За оцінками вчених, вакцинація вагітних матерів може запобігти 31 000 смертям немовлят та заощадити $385 млн витрат на охорону здоров'я.