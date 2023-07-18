Обстріл Львова 6 липня: з-під завалів дістали живого кота і віддали хазяйці (фото, відео)

Повідомляється, що у господині кота через обстріл загинула мати. Однак вдалося врятувати собаку на прізвисько Альфа і кота Черчилля.

У Львові, через 11 днів після обстрілу Львова росіянами, з-під завалів житлового будинку дістали живого кота. Про це повідомила голова організації "Всесвітня асоціація з тварин України" Оксана Кошак у Facebook.

За її словами, кота з кличкою Черчилль уже забрала хазяйка на ім'я Оля. Її мати загинула внаслідок обстрілу. Раніше вдалося знайти собаку Ольги. Вівчарка на кличку Альфа (волонтери назвали її Алісою) також повернулася господині.

Що стосується кота Черчилля, то, як пише Оксана Кошак, у нього зневоднення і сильна втома, але є апетит.

"Оля була у дворі, одразу впізнала свого Черчилля. Ми разом відвезли його в клініку. Котик зневоднений, втомився, але має апетит", — написала Кошак.

Також вона поділилася фотографіями врятованих з-під завалів тварин.

Кіт Черчилль Фото: Оксана Кошак/Facebook

Вівчарка Альфа (Аліса) і господиня Ольга

Як розповіла сама Ольга, вона перебувала з матір'ю в одній кімнаті, коли в будинок влучила ракета. Вона пробувала дістати матір з-під завалів, оскільки бачила її ноги. Потім почула як пищить собака, але не могла зрозуміти, де вона знаходиться. За пів години приїхали рятувальники й витягли Ольгу та собаку.

Наслідки обстрілу Львова 6 липня

Нагадаємо, що 7 липня Фокус розповідав, як живе Львів після найбільш руйнівної атаки. Розбір завалів не припинявся ні вночі, ні вранці. Рятувально-пошукові бригади працювали понад добу у дві зміни.

Також повідомлялося, що внаслідок російської атаки у Львові 6 липня загинули 10 осіб. Поранення отримали 42 людини.