Працював під виглядом "Пункту незламності": у Тернополі викрили нічний клуб (фото)

Після скарг місцевих жителів поліцейські провели обшук у закладі, під час якого знайшли пакетики з канабісом, ампули з невідомою речовиною і таблетки синього кольору.

Співробітники правоохоронних органів виявили в центрі Тернополя заклад, який працював у комендантську годину. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як зазначають у поліції, до них неодноразово надходили скарги від мешканців вулиці Січових Стрільців про те, що в закладах громадського харчування грає гучно музика і торгують забороненими речовинами. При цьому власник приміщення позиціював це місце, як "Пункт незламності".

Повідомляється, що правоохоронці прийшли з обшуками до закладу приблизно о 23:30 і виявили там 68 осіб, включно з персоналом. Серед відвідувачів було 26 дівчат і 29 чоловіків призовного віку.

Поліція прийшла з обшуком до закладу в Тернополі

Під час комендантської години в закладі було 68 осіб

У поліції також заявили, що вилучили та направили на експертизу два пакетики з канабісом, дві ампули з невідомою речовиною і таблетки синього кольору.

Серед відвідувачів клубу було 29 чоловіків призовного віку

У публікації не згадується назва закладу, однак за даними видання ZAXID.NET, йдеться про клуб "Лисий", що на вулиці Січових Стрільців. Керівник клубу Тарас Ковальчук сказав журналістам, що це вже п'ята спроба правоохоронних органів провести обшук у його закладі.

При цьому підприємець не відповів на запитання про те, чи під час комендантської години в його закладі перебували відвідувачі та персонал.

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