"Ніколи не брав": затриманий на хабарі голова Тернопільської облради повернувся на роботу

Михайло Головко назвав звинувачення у хабарництві підступною та цинічною провокацією. Свою невинуватість топпосадовець запропонував довести на детекторі брехні.

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Михайло Головко, керівник Тернопільської облради, затриманий на хабарі повернувся на роботу. Про це інформує "Суспільне".

Він зазначив, що 3 липня перебуває на роботі та виконує обов'язки та завдання. З його слів, Тернопільська обласна рада працює ефективно.

"Від сьогодні на роботі", – заявив Головко.

Посадовець відкинув усі звинувачення. З його слів, звинувачення у хабарництві є абсолютно безпідставними. Головко заявив, що хабарем можна назвати випадок, коли за послуги "розраховуються, чи віддячують".

"Я ніколи не брав хабарів", – заявив він.

Михайло Головко назвав звинувачення підступною та цинічною провокацією. Він готовий підтвердити свої слова на детекторі брехні.

"Я не буду коментувати у зв'язку з тим, що йде слідство", – пояснив ситуацію посадовець.

Затримання Михайла Головка

Наприкінці червня очільника обласної ради та двох заступників начальника військової адміністрації затримали в момент передання третього траншу хабаря, який вони вимагали у місцевого бізнесмена. Загалом йшлося про 2,4 млн грн. Після передачі третього траншу в розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської облради Головка та двох його заступників затримали "на гарячому". У приміщенні Тернопільської обласної ради правоохоронці провели обшуки.

Суд призначив два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. гривень. Згодом його виплатили, а Михайла Головка відпустили.

Нагадаємо, 27 червня у НАБУ розповіли, що підприємець, у якого вимагали понад 2 млн гривень, записував усі розмови з головою Тернопільської обласної ради та двома заступниками голови Тернопільської ОДА на приховану камеру. З'ясувалося, що застосували "схему" ще в лютому 2023 року. Самі ж фігуранти заявляли, що "відчували небезпеку та хотіли б, щоб схема працювала акуратніше.