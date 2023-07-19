Виготовлений зі сплаву "Азовсталі": в мережі показали фото герба для щита Батьківщини-Матері

Для виготовлення тризуба "Запоріжсталь" відновила марку матеріалу, з якого понад 40 років тому створили сам монумент. Новий символ встановлять до Дня Незалежності.

У соцмережах з’явились знімки з тризубом, яким замінять радянський герб на щиті столичної Батьківщини-Матері. Про це 19 липня повідомили в "УНІАН".

На фото видно підготовку сталевого тризуба, який планують встановити на монументі до Дня Незалежності України.

Український герб виготовляють зі сплаву "Азовсталі"

На сайті групи "Метінвест" розповіли, що тризуб буде виготовлений зі сталі "Запоріжсталі", "Азовсталі" та ММК імені Ілліча. Для оновлення символу на підприємстві "Запоріжсталь" відновили марку сталі, з якої був виготовлений сам монумент.

"Ми вважаємо, що один із найголовніших символів незламності українського народу має прикрашати тризуб з високоякісної української сталі. Це символ ідентичності українців, яким ми пишаємося. Спеціально для цього проєкту ми відновили марку сталі, з якої в 1981 році створено весь монумент", — заявив гендиректор групи Юрій Риженков.

Фото: Олександр Кубраков / Twitter Фото: Скрин відео

Нагадаємо, 13 липня голова Мінкульту Олександр Ткаченко проінформував, що на заміну символу на Батьківщині-Матері не будуть витрачені кошти з бюджету. Усі витрати взяв на себе великий бізнес України. Міністр зазначив, що 24 серпня монумент вже буде оновленим.

У Мінкульті Фокусу розповіли, що герб встановлять за допомогою спеціальної платформи на монорейці, яка підійматиметься до рівня щита. У міністерстві зазначили, що відмова від ремонту крана в голові Батьківщини-Матері заощадила 8 мільйонів гривень.