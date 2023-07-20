Дує з вікон: найкращий ремонт вікон у Києві
Ситуація, коли з вікон дує, може викликати масу неприємних емоцій навіть влітку. А з настанням холодів продування з пластикового вікна стає справжньою проблемою — протяги не тільки приносять дискомфорт, а й провокують розвиток захворювань.
Через закрите пластикове вікно дути не повинно — це аксіома! Наш партнер — компанія "Енфілд Віндовс" яка надає послуги по ремонту вікон у Києві допоможе розібратися, що робити, якщо з вікон дме, і кому довірити вирішення проблеми.
Чому з вікна може дути?
Одна з переваг металопластикових вікон — висока герметичність: на відміну від дерев'яної столярки, пластикові вікна в нормі не повинні пропускати холодне повітря в приміщення. Але якщо протяг є — значить, щось пішло не так.
Якщо продування відзначається в місці стику рами і стулки — "винними" можуть бути:
- Недостатньо сильний притиск стулки до рами — по всьому периметру утворюється щілина, через яку проникають протяги.
- Порушення регулювання. Стулка деформується або перекошується, в місці перекосу нещільно прилягає до рами, результат — як у попередньому пункті.
- Пошкодження, деформація або пересихання ущільнювача. Віконний ущільнювач забезпечує 50% герметичності, і якщо ущільнювальна резинка пересихає, "заламується" або розривається — в щілину проникає холодне повітря.
Є ще дві поширені ситуації:
- Дує з-під підвіконня. Причина — неправильне облаштування монтажного шва в нижній області примикання.
- Дує з-під укосів. Причина — негерметичний монтажний шов або недостатньо теплоізольовані укоси.
Фахівці "Енфілд Віндовс" записали відео, в якому розповіли про причини і способи усунути продування з вікон.
Що робити: вирішуємо проблему продування
Отже, з причинами розібралися — відповідаємо на друге запитання: як усунути продування? Допоможуть такі дії:
- Посилити притиск стулки до рами, повернувши ексцентрикові цапфи так, щоб ріски (або просто потовщення) були спрямовані в бік приміщення.
- Провести регулювання фурнітури пластикового вікна, усунувши перекіс і вирівнявши стулку на петлях.
- Замінити віконний ущільнювач (виходячи з досвіду майстрів "Енфілд Віндовс" це потрібно робити раз на 8-12 років).
- Якщо дме з-під укосів або з-під підвіконня — доведеться герметизувати монтажний шов, іноді з розкриттям оздоблення. Продування в нижній частині вікна "лікується" демонтажем відливу і наклеюванням стрічкового герметика, що повністю перекриває шлях протягам.
У будь-якому разі, проблему продування з пластикового вікна потрібно вирішувати — інакше з першими холодами дискомфорт стане більш ніж помітним. А в сильні морози протяги будуть "доповнені" льодом та інеєм у місцях продування.
Професійне усунення проблеми з протягами
Як видно з попереднього розділу, самостійно впоратися з проблемою продування пластикових вікон реально. Але не всі можуть правильно визначити причину появи протягів, і не у всіх є навички для складних робіт — наприклад, заміни ущільнювача або регулювання перекошеного вікна.
Жителі Києва та Київської області можуть довірити боротьбу з протягами фахівцям. Якщо продування вас турбує — зверніться в компанію "Енфілд Віндовс" https://enfield-windows.com/. Наші майстри виїдуть за вказаною адресою, проведуть діагностику для виявлення причини продування — і запропонують шляхи вирішення проблеми. Ціни на послуги майстрів з ремонту та регулювання вікон більш ніж доступні — при цьому ми даємо 12 місяців гарантії на всі виконані роботи.
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