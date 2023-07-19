"Закінчують виготовлення": у мережі показали тризуб для щита Батьківщини-Матері (відео)

За даними журналістів, розмір сталевого українського герба склав 7,5 метра на 4,5 метра. Вартість проєкту Мінкульт оцінив у 28 мільйонів гривень.

На одному зі столичних заводів добігає кінця виготовлення герба України, яким планують замінити герб СРСР на щиті монументальної київської скульптури "Батьківщина-Мати". Відповідне відео опублікувало видання "Радіо Свобода" 19 липня.

"Ось як на одному із заводів Києва закінчують виготовлення герба для щита "Батьківщини-матері", — йдеться в публікації.

На опублікованих кадрах можна побачити, як тризуб "обварюють". За словами директора заводу, наступним етапом буде шліфування і приблизно за 10 днів виготовлення конструкції буде завершено.

Журналісти з'ясували, що розмір герба становив 7,5 метра на 4,5 метра. З трьох проєктів було обрано той, у якого були виступи по краях, щоб тризуб не здавався плоским.

Заміна герба на щиті "Батьківщини-Матері": що відомо

У Міністерстві культури та інформаційної політики 12 липня заявили, що готові презентувати масштабний проєкт "Тризуб Батьківщини", мета якого — замінити герб СРСР на щиті монумента на герб України.

У четвер, 13 липня, Держінспекція з архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щита "Батьківщини-Матері" в Києві. У Мінкульті розповіли Фокусу, що відмовилися від ремонту крана в голові "Батьківщини-Матері" і знайшли інший спосіб встановити український герб, що допомогло заощадити 8 млн грн.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко 13 липня повідомив, що на оновлення монумента не будуть витрачені кошти з державного бюджету. Заміну радянського символу на український фінансує великий бізнес. Вартість проєкту — 28 млн гривень.

Згідно із заявою групи "Метінвест" від 19 липня, тризуб буде виготовлено зі сталі "Запоріжсталі", "Азовсталі" і ММК імені Ілліча. Для оновлення символу на підприємстві "Запоріжсталь" відновили марку сталі, з якої було виготовлено сам монумент.