Помер радянський політв'язень, український історик і публіцист Василь Овсієнко (фото)

Як повідомляють, в останні роки Овсієнко сильно хворів. Уперше за обвинуваченням в антирадянській агітації та пропаганді його заарештували в березні 1973 року.

На 75-му році життя помер радянський дисидент і політв'язень, український громадський діяч, історик дисидентського руху та публіцист Василь Овсієнко. Про це повідомив журналіст Вахтанг Кіпіані у себе в Facebook.

"Не стало Василя Овсієнка — людини численних чеснот, християнина, українського філолога, редактора, літописця руху опору, популяризатора життя і творчості Василя Стуса та інших дисидентів, політв'язня брежнєвсько-горбачовських таборів", — написав Кіпіані.

За його словами, в останні роки Овсієнко хворів. Цього тижня журналіст говорив із племінниками померлого про те, щоб перевести його в краще місце для реабілітації.

"Це була велика і дуже скромна людина, подвижник, яких одиниці на мільйони", — написав Кіпіані.

Василь Овсієнко Фото: Вахтанг Кіпіані / Фейсбук

Хто такий Василь Овсієнко

Український громадський діяч, розповсюджувач самвидаву. Народився 8 квітня 1949-го року. Із серпня 1972 р. працював учителем української мови та літератури. У 1973-му році був заарештований за звинуваченням у проведенні антирадянської агітації та пропаганди. Був засуджений до 4 років позбавлення волі в таборах суворого режиму. Звільнився 1977-го, але вже 1979-го знову був заарештований і засуджений до трьох років позбавлення волі. У вересні 1988 р. увійшов до Всеукраїнської координаційної ради Української Гельсінської Спілки.

Овсієнко є володарем державних нагород, таких як орден князя Ярослава Мудрого, ордена "За заслуги" та ордена "За мужність".

Василь Овсієнко Фото: Вахтанг Кіпіані / Фейсбук

Нагадаємо, що в мережі показали тризуб для щита Батьківщини-Матері. За даними журналістів, розмір сталевого українського герба склав 7,5 метра на 4,5 метра. Вартість проекту Мінкульт оцінив у 28 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що Юрій Горбунов зніме новий серіал за 33 мільйони гривень бюджетних коштів. Фірма телеведучого вже підписала контракт на створення кінопродукту.