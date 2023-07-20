В Україні вперше провели трансплантацію кісткового мозку 2-місячній дитині (фото)

4-річний брат малюка став донором стовбурових клітин. Хлопчика лікарі вже виписали з медичного закладу і він поїхав на Івано-Франківщину.

В Україні фахівці київського "Охматдиту" вперше провели трансплантацію кісткового мозку (ТКМ) двомісячному Максиму, малюку з Івано-Франківщини. Про це повідомили у Facebook установи.

У дитини після народження виявили важкий комбінований імунодефіцит. Тільки пересадка кісткового мозку могла врятувати маленького пацієнта.

Завдяки скринінгу хворобу вдалося виявити ще до появи перших симптомів. Згодом фахівці розпочали лікування.

Медики зазначили, що хлопчику поставили діагноз – важкий комбінований імунодефіцит. Лише 5% дітей без трансплантації кісткового мозку виживають при цьому захворюванні. Загалом 95% помирають здебільшого від інфекцій. Це спадкове генетичне захворювання, яке протягом поколінь негативно впивало на членів родини хлопчика та забирало їхні життя.

Донором кісткового мозку для Максима став його 4-річний брат Євген. Максиму не було ще й 2 місяців, коли йому провели трансплантацію. Це найменший пацієнт в Україні, якому провели ТКМ.

Імунна система хлопчика була скорегована завдяки трансплантації кісткового мозку. Тепер він має шанс на повноцінне та тривале. Його імунна система здатна впоратися з викликами та більше не боїться інфекцій. Маленького пацієнта веж виписали з лікарні.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що в Україні вперше пересадили серце дитині. Лікар-кардіохірург Борис Тодуров провів трансплантацію. Нове серце отримала дівчинка 6 років.