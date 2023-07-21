В Укренерго просять обмежити споживання електроенергії: що сталося

В "Укренерго" зазначили, що ​додаткове навантаження на енергосистему створюють одночасно ввімкнені потужні прилади.

Українців у пікові години навантажень, з 16:00 до 23:00, закликають обмежити використання електроенергії. Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго" в Telegram.

"Одночасно ввімкнені потужні прилади створюють додаткове навантаження на енергосистему. Особливо, коли ми одночасно вмикаємо кондиціонер, пралку, праску, посудомийну машинку в години максимумів споживання з 16:00 до 23:00. Наразі в енергосистемі обмежена кількість електростанцій, які можна додатково вмикати для покриття вечірніх піків споживання. Частина відновлюється після обстрілів, на деяких тривають планові ремонти, необхідні для їх активної експлуатації взимку", — сказали в "Укренерго".

Таким чином українців закликали дати енергосистемі можливість відновитися. Зокрема, для цього в пікові години навантажень, з 16:00 до 23:00, попросили:

обмежити використання кондиціонерів;

при охолодженні приміщення виставляти температуру не нижче 23 градусів;

потужні пристрої, такі як пральна машина, бойлер, використовувати в нічний час, або використовувати їх почергово, аби розподілити навантаження;

зменшити користування електрочайниками (важливо набирати води в чайник стільки, скільки це потрібно для приготування чаю в цей момент) та праскою.

Нагадаємо, 12 липня в "Укренерго" заявили, що українці недостатньо економлять електроенергії за теперішніх умов. Зокрема, в Україні через спеку значно зросло споживання електроенергії, тому громадян просять зменшити споживання в певні години.

Також 28 червня голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, чи будуть проблеми з електрикою взимку.