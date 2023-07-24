"Послуга в якості жарту": у Мін"юсті розповіли, куди йдуть кошти з аренди платних камер в СІЗО

Спеціальний фонд міністерства від оренди отримав майже 21,5 мільйона гривень. Деякі затримані стикаються з проблемами, оскільки наразі відсутня можливість бронювати камери на конкретні дати.

Заступник міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов заявив, що гроші зі здачі платних камер в СІЗО йдуть до держбюджету. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу "Київ".

"Запровадили таку послугу дещо в якості жарту, але це також користується популярністю. Частина коштів надійшла за рахунок придбання подарункових сертифікатів. Тобто хтось може купити подарунковий сертифікат на сайті Міністерства юстиції", — сказав Сергій Орлов.

Зокрема, він зазначив, що у 2020 році Уряд запустив експериментальний проєкт платних камер, тоді як у квітні 2023 року він був продовжений, а влітку президент підписав закон, який зафіксував цей пілотний проєкт на рівні закону, як постійно діючу процедуру. За цей час до спеціального фонду Міністерства юстиції лише коштом платних камер надійшло майже 21,5 мільйона гривень. Зокрема, були створені 70 платних камер, які вміщають 159 осіб, частина з них була відремонтована коштом спеціального фонду, також були проведені інші ремонті роботи.

Послуга платних камер в СІЗО допоможе не лише покращити умови затриманим, але й знизити рівень корупції, оскільки гроші з послуги йдуть до бюджету.

Сергій Орлов розповів про проблеми, які виникають через послугу. Зокрема, це відсутність можливості бронювати камери на конкретні дати. Адже без бронювання немає можливості перевіряти, чи є вільні місця у певній установі, яких є 25 по всій країні.

Своєю чергою ціни на платні камери відрізняються у кожному СІЗО. Проте іноді Мін'юст пропонує знижки. З прайсом можна ознайомитися на сайті Будинку юстиції.

"Весь цей прайс є на сайті Міністерства юстиції, на спеціальному ресурсі, де можна забронювати таку камеру, і там діють знижки. Якщо це покупка на тиждень або на місяць, то вартість дещо менша, ніж якщо брати подобово", — додав Орлов.

Нагадаємо, міністр Юстиції Денис Малюська заявив, що в Україні планують запустити онлайн-бронювання платних камер у СІЗО.

Фокус також розповідав про те, як виглядає платна камера СІЗО. Зокрема, в ній є холодильник, кондиціонер та телевізор.