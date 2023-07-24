На Закарпатті обвалився міст: провалились машини, постраждали щонайменше троє осіб (фото)

Як пояснили в обладміністрації, руйнування спричинила перезавантажена вантажівка. Разом з нею провалилась автівка на польських номерах.

У Закарпатській області обвалився міст через річку Тересва. Про це 24 липня повідомив журналіст Віталій Глагола у соцмережах.

"Під час руху автівок провалилась секція мосту разом із вантажівкою та легковим авто. Постраждали люди", — написав він.

Пізніше журналіст проінформував, що внаслідок обвалу можуть бути пошкоджені дві машини — автівка Skoda, зареєстрована у Польщі, та вантажівка.

"У легковику було п’ять людей. Одна жінка у важкому стані. Загалом троє потерпілих. Ще один пасажир без сильних травм. Водій вантажівки без травм", — йдеться у публікації.

Фото: Віталій Глагола / Telegram Фото: Віталій Глагола / Telegram Фото: Віталій Глагола / Telegram Фото: Віталій Глагола / Telegram

"Мосту було "погано" ще у 2021 році. Тоді за програмою "Велике будівництво" його мали відремонтувати. Розташований він на дорозі Н-09 Мукачево — Рахів — Івано-Франківськ — Львів, яка має виходи до кордону з 4 країнами ЄС", — підкреслив Глагола.

Обвал моста на Закарпатті: на місці працюють екстрені служби

Начальник управління інформаційної діяльності Закарпатської ОДА Роман Молдавчук у коментарі журналістам "Суспільне" підтвердив обвал мосту в регіоні.

Зі слів посадовця, попередньо до обвалу призвела перезавантажена піском вантажівка. Молдавчук зазначив, що для руху на мості встановлені обмеження за вагою машин.

Представник ОДА підтвердив, що окрім самої вантажівки провалилася автівка. За даними адміністрації, трьох постраждалих госпіталізували.

Поліція Закарпатської області повідомила, що обвал стався близько 19:00 на трасі Мукачево-Рогатин в межах населеного пункту Бедевля.

"На місці працюють екіпажі поліції, медики та рятувальники", — написала пресслужба відомства.

В поліції закликали автомобілістів обирати альтернативний маршрут, зокрема через населені пункти Крива, Терново, Нересниця, Вільхівці та Бедевля.

Нагадаємо, 24 липня в Одеській міській раді оцінили наслідки обстрілу ЗС РФ для Спасо-Преображенського собору. У міськраді попередили, що собор може обвалитися через нестабільне положення однієї зі стін.

Нещодавно внаслідок аварії на території Польщі постраждали дев’ятеро українців, що збиралися перетнути кордон з Україною. Повідомлялось, що бус влетів у вантажівку, яка стояла у черзі попереду.