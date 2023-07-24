Стояли в черзі на пункті пропуску: в Польщі постраждали 8 українців (фото)

За даними поліції, бус із українцями влетів у вантажівку, яка стояла в черзі. Усі постраждалі потребували госпіталізації.

Related video

На пункті пропуску в Медиці в Польщі сталася ДТП, у якій постраждали 9 людей. Серед них — 8 громадян України. Про це повідомляє сайт місцевої поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на ділянці автодороги між Перемишлем і Медикою в черзі з авто, які намагалися перетнути кордон із Україною. Бус із українцями, який їхав із Вроцлава, влетів у вантажівку, яка стояла в черзі попереду. Через це пасажири транспортного засобу отримали травми.

За даними поліції, водій буса намагався об'їхати припарковані на узбіччі авто й не впорався з кермуванням. Унаслідок зіткнення постраждали 8 громадян України віком від 17 до 61 року. Усі вони потребували госпіталізації.

Драгер показав, що 34-річний водій буса був тверезий. Його затримали для з'ясування обставин ДТП.

Нагадаємо, що в Польщі 15 агентів Кремля планували підривати потяги зі зброєю для України. Також шпигуни готували диверсії на замовлення розвідки РФ. За законами Польщі, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що двоє п'яних у польському місті Ополі напали на українку з трьома дітьми. Чоловік і жінка на вигляд 25-27 років вигукували "Слава Путіну" й ображали багатодітну матір. У поліції Ополя повідомили, що відкрили провадження за ст. 257 Кримінального кодексу (образа за національною ознакою).