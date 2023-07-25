Не сподобався галас: в Одесі у дворі житлового будинку чоловік розстріляв гучну компанію

У розпал конфлікту, як зазначають правоохоронці, чоловік зробив кілька пострілів у бік опонентів, поранивши двох із них, після чого викинув пістолет у квітник і втік додому.

В Одесі чоловік влаштував стрілянину та поранив кількох людей через шум поруч із його будинком, повідомили в Головному управлінні Національної поліції а Одеській області.

За інформацією правоохоронців, подія сталася в ніч із 23 на 24 липня у дворі приватного домоволодіння на вулиці Макаренка, де компанія чоловіків віком 26, 31 та 42 років за запрошенням одного з мешканців будинку проводила час в альтанці, розташованій на території загального користування.

"Обурений нібито гучною поведінкою відпочивальників 55-річний житель іншої частини цього ж будинку вийшов до них із пістолетом і розпочав словесну перепалку, яка супроводжувалася грубою нецензурною лайкою", — йдеться в повідомленні нацполіції.

У розпал конфлікту чоловік зробив кілька пострілів у бік опонентів, поранивши двох із них в область голені та стегна. Після цього зловмисник викинув зброю у квітник і втік додому.

Сусіди, почувши перестрілку, викликали поліцію. Потерпілі з пораненнями звернулися по медичну допомогу.

Правопорушника затримали патрульні та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Наразі слідчі клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили з місця події незареєстрований пістолет, схожий на бойовий. У підозрюваного за місцем проживання провели обшук і вилучили набої до вказаної зброї.

Проводиться експертиза, за висновками якої буде вирішене питання щодо повідомлення фігуранту про підозру в незаконному поводженні зі зброєю.

Правопорушнику повідомлено про підозру в хуліганстві (ч. 4 ст. 296 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, 22 липня озброєний сибіряк захопив будинок Януковича та відкрив вогонь по силовиках. Чоловік серйозно підготувався до оборони — він був одягнений у бронежилет, а в руках мав автомат і гранати. Російські пабліки повідомляють, що бійці Росгвардії пішли на штурм, і в селищі "Шервуд" чути стрілянину.

Крім того, 19 червня на Одещині під час вручення повістки сталася стрілянина. У військкоматі визнали, що їхній співробітник вистрілив у повітря в громадському місці "з метою зупинення групового тиску". Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.