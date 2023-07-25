На Мальдіви після саміту НАТО: нардепа Арістова збираються виключити зі "Слуги народу"

Пропозиція голови фракції Арахамії відсторонити заступника голови комітету Ради з питань нацбезпеки пов'язана з розслідуванням ЗМІ. За даними журналістів, Арістов міг відпочивати на березі Індійського океану, де проживання на віллі коштує 100-323 тис. гривень на день.

25 липня керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вирішив терміново призупинити членство в ній нардепа Юрія Арістова. Про це він повідомив у Telegram-каналі.

Таке рішення пов'язане з тим, що заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, імовірно, з'їздив на Мальдіви в середині поточного місяця. Про це пишуть автори журналістського розслідування зі Слідство.Інфо з посиланням на джерела.

За відомостями журналістів, Арістова помітили у Waldorf Astoria Maldives, п'ятизірковому курорті зі 119 віллами. Співробітники готелю підтвердили, що народний обранець був серед відвідувачів протягом деякого часу.

На якій саме віллі перебував Арістов, невідомо, але ніч в одній із них, за даними Booking.com, коштує в межах 100-323 тисяч гривень. За трохи більше мільйона гривень на день можна відпочити на віллі з трьома спальними кімнатами, басейнами й доступом до пляжу.

Сам нардеп поки не повідомив, чи повернувся вже в Україну, чи все ще на відпочинку. На журналістський запит він не відповів.

Відомо, що він їздив на саміт НАТО у Вільнюс, який відбувся 11-12 липня, про це розповіла його дружина.

Юрій Арістов у Вільнюсі

Юрій Арістов — нардеп 9-го скликання від "Слуг", а також заступник голови комітету з питань національної безпеки. За інформацією журналістів, до роботи в парламенті був бізнес-партнером президента Володимира Зеленського в рибному бізнесі.

Нагадаємо, що екс-нардеп Євгеній Мураєв підозрюється в держзраді. У публікації СБУ від 25 липня повідомляють, що підконтрольний політику телеканал спотворював інформацію про внутрішнє становище в Україні, через що був підданий санкціям.

24 липня повідомлялося, що, за даними журналістів, нардеп від забороненої партії "ОПЗЖ" Олександр Пономарьов запустив бізнес і контактував із ФСБ у Бердянську.