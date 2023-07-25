Довиховувалася: на Одещині 16-річна сестра закатувала 7-річного брата — подробиці від поліції

Старша сестра зайнялася "вихованням" молодшого брата, після чого той опинився у реанімації. Для катування хлопчика дівчина використовувала газову горілку та фізичну силу.

На Одещині до реанімації потрапив 7-річний хлопчик з опіками та травмами. Виявилося, до такого стану дитину довела старша сестра. Про це інформує пресслужба Нацполіції Одеської області.

Як повідомляють у поліції, заяву до правоохоронців написали медики лікарні, куди доправили дитину. У хлопчика виявили черепно-мозкову травму, численні опіки на тілі та струс головного мозку.

Правоохоронці встановили, що це — результат "виховання" старшої сестри постраждалого.

"Опіку над хлопчиком та трьома його сестрами 16, 11 та 9 років після того, як їхню матір було позбавлено батьківських прав, узяв 62-річний родич. Поки він з дружиною були зайняті своїми справами, найстарша із дівчат зайнялася "вихованням" молодшого брата. Вона побила його, обпікла газовою горілкою, прив’язала і зачинила у сараї, де той просидів усю ніч. Тільки вранці хлопчик зумів самостійно звільнити зв’язані руки і вибратися із господарської будівлі та звернутися по допомогу до сусідів, які і викликали "швидку", — повідомляють у поліції.

Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення Білгород-Дністровської районної лікарні.

Правоохоронці ж вирушили в будинок, де проживала родина, і виявили там газову горілку, фрагменти синтетичної мотузки та інші речові докази, які будуть направлені на експертне дослідження.

Свої дії сестра пояснила тим, що її молодший брат псував її речі і хотів спалити скирту сіна і будинок газовою горілкою, а вона завадила йому це зробити і зайнялась його "вихованням".

За фактом події відкрите кримінальне провадження за ч. 2 статті 146 ККУ (незаконне позбавлення волі малолітнього, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань), в межах якого 16-річній дівчині вже повідомлено про підозру, та статтею 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) ККУ. Санкції статей передбачають покарання обмеженням волі на строк до п'яти років.

Найближчим часом буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру опікуну дітей.

Також правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість), в межах якого буде надано належну правову оцінку діянням службових осіб служби у справах дітей місцевої ради.

Відомо, що молодша дівчинка тікала з дому, а відносно опікуна за останній рік правоохоронці складали 2 протоколи за частинами 1 та 2 статті 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На цей час двох молодших дівчаток представники соцслужби вилучили з сім’ї. Вирішується питання щодо подальшого місця проживання усіх трьох малолітніх дітей.

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