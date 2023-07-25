Після скандалу з відпочинком на Мальдівах: нардеп Арістов вирішив скласти мандат (фото)

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що заяву "Слуги народу" буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Народний депутат України Юрій Арістов подав до Верховної Ради заяву про складання депутатських повноважень. Про це написав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook 15 липня.

"До Верховної Ради надійшла заява від народного депутата України Арістова Ю.Ю. про складення повноважень народного депутата України", — ідеться в публікації.

Руслан Стефанчук також додав, що заяву Арістова розглянуть у рамках найближчого пленарного засідання, а також опублікував відповідне фото.

Юрій Арістов вирішив скласти мандат

Нардеп Арістов склав мандат: що цьому передувало

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 25 липня написав у своєму Telegram-каналі про намір зупинити членство у фракції нардепа Юрія Арістова. Він також повідомив, що вимагатиме негайного виключення Арістова з комітету і складання ним депутатського мандата.

За даними журналістів, це рішення було пов'язане з тим, що Юрій Арістов відвідав Мальдіви в липні 2023 року. Журналісти стверджують, що нардепа помітили в готелі Waldorf Astoria Maldives.

Нагадаємо, 25 липня стало відомо, що СБУ повідомила про підозру в державній зраді колишньому нардепу, керівнику забороненої проросійської партії "Наші" Євгену Мураєву. У відомстві зазначили, що Мураєв поширював кремлівські наративи та маніпулював громадською думкою українців в інтересах РФ.

Раніше, 24 липня, ми також писали про те, що СБУ та ДБР викрили на співпраці з ворогом чинного народного депутата України від забороненої партії "ОПЗЖ". За даними ЗМІ, йдеться про Олександра Пономарьова.