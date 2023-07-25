Арешт й застава 150 млн грн: суд обрав запобіжний захід одеському ексвійськкому Борисову (фото)

Згідно з рішенням суду, ексвійськком Євген Борисов зможе вийти на свободу, сплативши рівно таку ж суму, яку, як підозрюють правоохоронці, він незаконно "заробив".

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід ексначальнику Одеського ТЦК та СП Євгену Борисову. Правоохоронні органи пропонували арештувати фігуранта з правом виходу під заставу в 150 млн грн. Про результати розгляду повідомив портал "Суспільне Новини".

Суд прийняв рішення арештувати Євгена Борисова з правом виходу під заставу у розмірі 150 млн грн.

Під час засідання НАБУ та САП звинуватили фігуранта у незаконному збагаченні на суму 150 млн грн. Також ідеться про два злочинних епізоди: самовільне залишення служби взимку 2022 року та самовільний виїзд за кордон.

Євген Борисов донедавна був керівником Одеського регіонального ТЦК та СП. Завдяки інформації, оприлюдненій журналістами-розслідувачами, стало відомо, що чоловік з початку війни став власником коштовного автомобіля Mercedes-Benz EQV орієнтовною вартістю 3 млн грн та маєтку в Іспанії орієнтовною вартістю 4 млн євро.

У червні Борисова звільнено з посади військкома — відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Правоохоронні органи взялись аналізувати доходи та видатки чоловіка та з'ясували, що він дійсно володіє майном вартістю 188 млн грн, при цьому більша частина цієї суми — ціна вілли в Іспанії. Також слідчі ДБР виявили, що теща фігуранта володіє цілим автопарком дорогих авто: Toyota Land Cruiser Prado (середня вартість 2 млн грн), Mercedes-Benz G 63 AMG (середня вартість близько 10 млн грн), Toyota Land Cruiser (середня вартість 3 млн грн). Його дружина також стала власницею офісного приміщення в Іспанії вартістю 737 тис. євро. Щодо походження коштів чоловік пояснив, що отримав їх як позику від деяких людей, наприклад — від власника розважального закладу "Ібіца" в Одесі.

Два дні про місцеперебування Борисова було невідомо. Однак 24 липня його затримали прямо на вулиці в Києві і доправили у СІЗО.

Правоохоронці підозрюють ексвійськкома за трьома статтями Кримінального кодексу: ст. 368-5 (незаконне збагачення), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення місця служби), ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби). За усіма статтями покарання — від 5 до 10 років тюрми.

Зазначимо, екснардеп Ігор Мосійчук на сторінці Facebook пояснив, де два дні перебував підозрюваний. З його слів, Борисов перебував на Одещині й намагався залагодити "справи" з підлеглими. При цьому до Києва приїхав сам, оскільки йому пообіцяли "повирішувати проблеми" без суду, якщо він з'явиться добровільно. Наразі немає офіційного підтвердження цих заяв екснардепа.

Між тим під час судового засідання військком Борисов демонстрував свій стан здоров'я: показував нібито сліди травм кінцівок та стверджував, що п'є таблетки, без яких "помре".

Нагадуємо, 24 липня правоохоронні органи провели обшук у кабінет голови Державної судової адміністрації. Підозрюють, що чоловік отримав 7,5 тис. дол. від компанії, яка намагалась "залагодити" справу у Верховному Суді.

Тим часом починає розвиватись справа проти нардепа Олександра Пономарьова. Політика підозрюють у державній зраді — про це ідеться у заяві СБУ.