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Смертельна ДТП у Києві: водію, що збив нацгвардійців на блокпості, обрали запобіжний захід

Тетяна Вишневська
Фото: Офіс генерального прокурора | Військовослужбовець Нацгвардії загинув від отриманих травм

Водій Volkswagen скоїв наїзд на військових, що несли службу на блокпості у Святошинському районі. Внаслідок аварії один з постраждалих загинув.

25 липня водій вчинив аварію, внаслідок якої загинув військовослужбовець. Ще один постраждалий захисник вижив та перебуває у лікарні. Чоловіку, що збив військових на блокпості, обрали запобіжний захід. Про це 26 липня повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За клопотанням Київської міської прокуратури взято під варту на 2 місяці без права внесення застави водія автомобіля Volkswagen, який 25 липня 2023 року вчинив смертельну ДТП", — йдеться у публікації.

У прокуратурі нагадали, що водій Volkswagen їхав по Берестейському проспекту під час комендантської години та збив бійців Нацгвардії, які несли службу на блокпосту. Внаслідок аварії один з військових загинув, іншого госпіталізували у важкому стані.

"Крім того, водій протаранив автомобіль, в якому перебував військовослужбовець. Він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу", — підкреслила пресслужба.

Нагадаємо, смертельна аварія сталася приблизно о 00:05 у Святошинському районі. Повідомлялось, що водія затримали на місці події, йому можуть загрожувати вісім років ув’язнення з позбавленням права сідати за кермо на три роки.

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Це не перший випадок смертельної ДТП на київському блокпості. Раніше, 26 травня, столичний суддя збив на смерть нацгвардійця та відмовлявся пройти перевірку на стан сп’яніння.