Смертельна ДТП у Києві: водію, що збив нацгвардійців на блокпості, обрали запобіжний захід

Водій Volkswagen скоїв наїзд на військових, що несли службу на блокпості у Святошинському районі. Внаслідок аварії один з постраждалих загинув.

25 липня водій вчинив аварію, внаслідок якої загинув військовослужбовець. Ще один постраждалий захисник вижив та перебуває у лікарні. Чоловіку, що збив військових на блокпості, обрали запобіжний захід. Про це 26 липня повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За клопотанням Київської міської прокуратури взято під варту на 2 місяці без права внесення застави водія автомобіля Volkswagen, який 25 липня 2023 року вчинив смертельну ДТП", — йдеться у публікації.

У прокуратурі нагадали, що водій Volkswagen їхав по Берестейському проспекту під час комендантської години та збив бійців Нацгвардії, які несли службу на блокпосту. Внаслідок аварії один з військових загинув, іншого госпіталізували у важкому стані.

"Крім того, водій протаранив автомобіль, в якому перебував військовослужбовець. Він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу", — підкреслила пресслужба.

Нагадаємо, смертельна аварія сталася приблизно о 00:05 у Святошинському районі. Повідомлялось, що водія затримали на місці події, йому можуть загрожувати вісім років ув’язнення з позбавленням права сідати за кермо на три роки.

Це не перший випадок смертельної ДТП на київському блокпості. Раніше, 26 травня, столичний суддя збив на смерть нацгвардійця та відмовлявся пройти перевірку на стан сп’яніння.