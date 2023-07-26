В Україні затримали 4-х посадовців військкоматів, які за гроші допомагали ухилятися від призову

Затримання проходили у Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях. Розмір хабарів, які отримували підозрювані, коливалися від 9000 гривень до 1500 доларів США.

У ході комплексних заходів для виявлення та припинення корупційних схем, до організації яких причетні працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, затримано на гарячому чотирьох посадовців військкоматів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

За даними слідства, поліціянти викрили кілька фактів вимагання неправомірної вигоди посадовими особами військкоматів у Дніпропетровській, Чернівецькій та Волинській областях.

На Волині заступник начальника одного із районних військкоматів вимагав у призовника 1000 доларів США. Так під час отримання хабаря у розмірі 25 тисяч гривень його було затримано співробітниками правоохоронних органів.

У Дніпропетровській області оперативники управління стратегічних розслідувань затримали ще одного посадовця одного з районних військкоматів, який отримав 1000 доларів США та 12 тисяч гривень за те, що пообіцяв "відтягнути час" призову на максимально можливий термін.

Також, у Чернівецькій області викрили двох військовослужбовців одного з мобілізаційних відділень міського центру на систематичному вимаганні хабарів за підготовку фіктивних документів для військовозобовʼязаних про непридатність до військової служби.

Зазначається, що підозрюваного затримали під час чергового траншу неправомірної вигоди у розмірі 9 000 грн.

У Нацполіції наголосили, що лише у червні правоохоронці затримували одного з командирів цього ж центру комплектування на хабарі у 3 000 доларів за зняття ухилянта з військового обліку за станом здоровʼя.

Наразі усім затриманим повідомлено про підозру.

Працівнику військкомату з Дніпропетровщини обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 215 тисяч гривень застави, з Волині — нічний домашній арешт, а підозрюваних з Волинської області — тримання під вартою із правом внесення застави у понад 536 тис. грн кожному.

За даними слідства їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

До слова, 26 липня, перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк повідомив, що в Україні комісія від Міністерства оборони почала перевіряти діяльність Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Порушників обіцяють виявляти й карати.

Нагадаємо, що 24 липня ДБР повідомило, що у Києві затримали колишнього одеського військкома. Ексначальник обласного ТЦК Євген Борисов переховувався від слідства — змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування.