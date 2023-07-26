Виїхав з хворим батьком: Дубінський відпочиває з дівчиною у Барселоні, - соцмережі (фото)

Раніше Олександр Дубінський визнав, що отримав дозвіл на виїзд з України для супроводу хворого батька. Блогер Антон Щвець стверджує, що нині нардеп перебуває в Іспанії.

26 липня український блогер та політичний діяч Антон Щвець опублікував скриншоти з соцмереж жінки, яка, з його слів, перебуває у романтичних стосунках з політиком Олександром Дубінським. Про це відомо з публікації в Telegram.

"Скріни з відпочинку Дубінського у своєї дівчини в Барселоні прямо зараз", — написав Щвець.

На опублікованих знімках можна побачити фото, зроблене у ліжку, на якому видно татуювання. Схоже тату має на нозі Дубінський.

Фото: Антон Швець Фото: Антон Швець Фото: Антон Швець

Варто зазначити, що на момент публікації матеріалу доступ до соцмереж дівчини обмежений. Тепер публікації не може побачити користувач, який не отримав дозвіл у власниці акаунту.

Також блогер повідомив ім’я дівчини Дубінського. За даними Швеця, її звати Олена Деккерт.

Дубінський за кордоном: з чого почався скандал

25 липня Антон Швець опублікував пост про те, що Міністерство охорони здоров’я допомагає депутату Александру Дубінському виїхати за кордон.

У публікації йдеться, що нардеп вивіз батька з тимчасово окупованого Донецька в Україну попри небезпеку через обстріли ЗС РФ, щоб пізніше отримати дозвіл на виїзд у Європу.

Знімок, опублікований Антоном Швець Фото: Антон Швець

Нардеп визнав, що отримав дозвіл на виїзд за кордон

Дубінський відреагував на звинувачення у соцмережах. Він підтвердив, що отримав право на виїзд з України для супроводу батька до іноземної онкологічної клініки.

"У зв'язку зі складним діагнозом та відсутністю можливості для лікування батька в Україні, ми змушені проводити частину аналізів та терапії за кордоном. Для цього ми звернулися до МОЗ з усіма підтверджувальними документами та отримали право виїхати", — написав політик.

Пост Олександра Дубінського від 25 липня Фото: Скріншот

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич розповів Фокусу, що нардеп Юрій Арістов мав їхати на робочу зустріч у Литву, а опинився на Мальдівах.

26 липня стало відомо про те, що президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає створення Державного реєстру санкцій. За задумом він міститиме актуальну інформацію про всіх суб'єктів, щодо яких застосовано персональні санкції.