"Смішно і сумно": у будівлі комітету Ради з питань енергетики відключили світло через несплату

Будівля, в якій розташовані профільні комітети парламенту, формально належить готелю "Національний". Раніше подібні курйози вже траплялися — постачальник відключав опалення.

У середу, 26 липня, у Києві в будівлі, в якій знаходяться комітет Верховної Ради з питань податкової, митної та фінансової політики і комітет ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг відключили світло за несплату. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"І смішно, і сумно. У нас в будівлі комітету пропало світло. Відключили за несплату. Найкумедніше що в цій будівлі знаходиться наш комітет (з питань податкової, митної та фінансової політики) та комітет ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг", — сказав Ярослав Железняк.

Він зазначив, що подібні історії вже траплялися, зокрема, з опаленням. Проте, з його слів, формально будівля, в якій розташовані комітети Ради, формально належить готелю "Національний".

Ярослав Железняк додав, що згодом світло повернули.

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