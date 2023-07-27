"Робив своїми руками": Зеленський нагородив Залужного іменною зброєю (фото, відео)

Під час вручення нагороди очільник держави пожартував, що впродовж ночі власноруч виготувляв цю зброю.

Під час виїзного засідання Ставки у Дніпрі президент України Володимир Зеленський привітав із минулими днями народження Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. Про це повідомив президент у своєму Telegram.

"Сьогодні мав нагоду привітати з минулим днем народження Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного (він народився 8 липня) і командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського (він народився 26 липня)", — сказав Володимир Зеленський.

Зокрема, президент нагородив іменною вогнепальною зброєю генерала Валерія Залужного.

"Вітаю, всю ніч робив своїми руками", — пожартував Зеленський.

Тоді як генерал-полковнику Олександру Сирському він подарував картину, яка відображає подвиг ЗСУ та повагу до них.

Зеленський подарував картину Сирському

Нагадаємо, виїзну Ставку Володимир Зеленський провів у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" у Дніпрі 27 липня. Зокрема, під час неї обговорювали ситуацію на фронті. Також президент заслухав доповіді від Залужного, Тернавського, Сирського, Буданова, Олещука, Замлинського та Гуляка щодо посилення ППО та перевірки військкоматів.

Варто зазначити, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військовослужбовця Збройних сил України з одруженням. Вітальну промову генерала презентували під час весільного банкету молодят.